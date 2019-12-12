رجل «السيجار الفاخر» أبرز مرشحي رئاسة اتحاد كرة القدم السوري

المصدر: جوني جبور - دبي

كشفت وسائل الإعلام السورية عن إغلاق باب الترشح لانتخابات اتحاد كرة القدم في سورية، المزمعة إقامتها 28 الشهر الجاري، في قائمة ضمت منافسة ثلاثية على مقعد رئاسة الاتحاد، برز منها عودة اسم فاروق سريه، الذي لطالما اشتهر في الشارع الرياضي السوري في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي بتدخين «السيجار الكوبي الفاخر»، وسبق له تولي رئاسة اتحاد كرة القدم في سورية مرات عدة، كان آخرها بين عامي 2009 و2012، وكان دائماً موضع جدل في ظل عدم تحقيق «نسور قاسيون» تحت قيادته أية إنجازات تذكر.

كما ضمت قائمة المرشحين لمقعد الرئاسة كلاً من اللاعب السابق لناديي الفتوة والشرطة والمنتخب السوري حاتم الغايب، والدولي الأسبق لـ«نسور قاسيون» أنس السباعي.

وأكد موقع «مراسلون» السوري أن المنافسة حسمت على مقعد نائب الرئيس، وذلك بعد أن ضمن زكريا قناة الفوز بهذا المنصب بالتزكية في ظل عدم ترشح أي شخص آخر.

وأشار الموقع إلى قائمة المرشحين الـ18 لعضوية الاتحاد، وهم: طلال بركات، عساف خليفة، أيهم الباشا، عبدالرحمن الخطيب، محمد نزار رباط، رفعت الشمالي، عبدالله بصلحلو، زياد شعبو، صفوان عثمان، مروان خوري، ياسر أبو حلا، محمد نبيل السباعي، زياد حمود، محمد عبيد خليل، غزوان مرعي، ثائر الحويج، عبدالقادر كردغلي، وسعد قرقناوي.