ميسي إلى نيمار: سأترك برشلونة !

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تداول عدد من المواقع العالمية والعربية نقلاً عن مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية حوار ورسالة نصية أرسلها اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى اللاعب البرازيلي نيمار، على تطبيق “واتس آب”، كشف من خلالها ميسي، رغبته في ترك نادي برشلونة وذلك بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها برشلونة أمام ليفربول في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وكان ليفربول قد أقصى الفريق الإسباني نتيجة قاسية 4-0 في مباراة شهدت غياب النجم المصري محمد صلاح، ليكرر الفريق الإسباني خروجه من البطولة وبنتائج غريبة بعد تقدمه في لقاء الذهاب بثلاثية.

وأرسل ميسي رسالة نصية لنيمار قال فيها طبقا لما جاء في المجلة: "سنحرز دوري أبطال أوروبا فقط إذا كنا معا. أريدك أن تعود. بعد عامين سأترك النادي وستأخذ أنت مكاني بعدها"، حسب "فرانس فوتبول".

وجاءت رسالة ميسي بعد الهزيمة "الصادمة" فورا، لتوضح رغبة النجم الأرجنتيني الكبيرة في عودة زميله السابق، وتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2015.

وسبق لنيمار أن أحرز دوري أبطال أوروبا مع زميله ميسي قبل 4 أعوام، قبل أن يترك برشلونة في صيف 2017 ويتجه لصفوف النادي الباريسي مقابل 222 مليون يورو، في أكبر صفقة عرفتها كرة القدم حتى الآن.