صلاح وتريزيجيه ينافسان على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا

المصدر: خالد صديق - دبي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قوائم المرشحين لجائزة الأفضل، ليتم الإعلان عنهم في الحفل المقرر في مدينة الغردقة المصرية يوم السابع من يناير المقبل.

وذكر كاف عبر موقعه الرسمي اليوم الأحد أن القوائم تم اختيارها عبر متخصصين من الإعلام وخبراء فنيين، وتضم عدة فئات للجوائز: أفضل لاعب ولاعبة، ولاعب العام، ومدرب العام، ولاعب العام الشاب، ومنتخب العام، وهدف العام، وأفضل 11 لاعبا في إفريقيا، واتحاد العام، بالإضافة إلى فئات جديدة أخرى لتكريم المساهمات الاستثنائية في كرة القدم الإفريقية والشخصيات الملهمة.

وتم إعادة جائزة لاعب العام في مسابقات الأندية مرة أخرى وستخصص لتكريم اللاعبين المتميزين في مسابقات الكاف للأندية.

وضمت قائمة المرشحين لأفضل لاعب إفريقي عن عام 2019 كلا من المغربي أشرف حكيمي (بروسيا دورتموند) والكاميروني أندريه أونانا (أياكس امستردام) والجزائري بغداد بونجاح (السد) وكارولوس أندريا ماتسينورو (مدغشقر والعدالة) و دينيس أونيانجو (أوغندا وماميلودي صنداونز) و إيريك ماكسيم تشوبو موتنج (الكاميرون وباريس سان جيرمان) وفرجاني ساسي (تونس والزمالك) وحكيم زياش (المغرب وأياكس) و إدريسا جاي (السنغال وباريس سان جيرمان) و إسماعيل بن ناصر (الجزائر وميلان)و جوردان أيو (غانا وكريستال بالاس) وكاليدو كوليبالي (السنغال ونابولي) وكودجو فو دو لابا (توجو والعين) ومحمود حسن "تريزيجيه" (مصر وأستون فيلا) ومبوانا ساماتا (تنزانيا وجنك) ومحمد صلاح (مصر وليفربول) وموسى ماريجا (مالي وبورتو).

وتضم أيضا نابي كيتا (غينيا وليفربول) ونيكولا بيبي (كوت ديفوار وأرسنال) وأوديون إيجالو (نيجيريا وشنغهاي شينهوا) و بيرسي تاو (جنوب أفريقيا وبروج) و بيير إيمريك أوباميانج (الجابون وأرسنال) ورياض محرز (الجزائر ومانشستر سيتي) وساديو مانيه (السنغال وليفربول) وطه ياسين الخنيسي (تونس والترجي) وتوماس تي بارتي (غانا وأتليتيكو مدريد) وفيكتور أوسيمين (نيجيريا وليل) وويلفريد انديدي (نيجيريا وليستر سيتي) وويلفريد زاها (كوت ديفوار وكريستال بالاس) ويوسف البلايلي (الجزائر و أهلي جدة)

ويتنافس علي جائزة أفضل لاعبة: أجارا انشوت (الكاميرون وفاليرينجا) وأنجيه انجيسان (كوت ديفوار وتينيريفي) وعزيزات أوشوالا (نيجيريا وبرشلونة) وتشياماكا نادوزي (نيجيريا وريفرز اينجلز) وإليزابيث أدو (غانا وجيانجسو سونينج) وجابرييل أونجين (الكاميرون) وسسكا موسكو وريفيلو جين (جنوب أفريقيا وميلان) وتابيثا تشاوينجا (مالاوي وجيانجسو سونينج) وتيمبي كجاتلانا (جنوب أفريقيا وبكين فينيكس) وأوتشينا كانو (نيجيريا وساوث إيسترن فاير).

وأعلن الإتحاد الإفريقي المرشحين لجائزة أفضل لاعب في مسابقات الأندية داخل القارة، والتي تضم علي معلول (تونس والأهلي) وأنيس البدري (تونس والترجي) ودينيس أونيانجو (أوغندا وماميلودي صنداونز) وإيمانويل أوكوي (أوغندا وسيمبا)، وفرجاني ساسي (تونس والزمالك) وفوسيني كوليبالي (كوت ديفوار والترجي) وفرانك كوم (الكاميرون والترجي)، وهيرينيلسون (أنجولا وبترو دي لواندا) وإسماعيل الحداد (المغرب والوداد البيضاوي) وجون مارك ماكوسو (الكونغو الديمقراطية وفيتا) وكودجو فو دوه لابا (توجو ونهضة بركان / العين) ومحمود علاء (مصر والزمالك) وميدي كاجيري (رواندا وسيمبا).

وتضم القائمة أيضا ميشاك إيليا (الكونغو الديمقراطية ومازيمبي) وطه ياسين الخنيسي (تونس والترجي) وطارق حامد (مصر والزمالك)

وتيمبا زواني (جنوب أفريقيا وماميلودي صنداونز) وتريزور مبوتو (الكونغو الديمقراطية ومازيمبي) ووليد الكرتي (المغرب والوداد البيضاوي) ويوسف البلايلي (الجزائر والترجي / أهلي جدة).

وضمت قائمة المرشحين لأفضل لاعب صاعد أشرف حكيمي (المغرب وبروسيا دورتموند) وأمادو حيدرة (مالي ولايبزيج) وأمادو سانيا (السنغال وبروج) وإينوك مويبو (زامبيا ورد بول سالزبورج) وإسماعيلا سار (السنغال وواتفورد) وكريبين دياتا (السنغال وكلوب بروج) وموسى جينيبو (مالي وساوثامبتون) وموسى ندياي (السنغال واكسيلانس فوت وموسى بارو (جامبيا وأتالانتا) وأوزفالدو بيدرو كابيمبا "كابيتا" (أنجولا وبريميرو دي أجوستو) وباتسون داكا (زامبيا ورد بول سالزبورج) صامويل تشوكويزي (نيجيريا وفياريال ) وسيكو كويتا (مالي ورد بول سالزبورج) ستيف ريجز مفويه (الكاميرون وأزور ستار) وفيكتور أوسيمين (نيجيريا وليل).

وجاء السويسري كريستيان جروس، مدرب الزمالك السابق علي رأس قائمة المرشحين لقائمة أفضل مدرب، والتي تضم أيضا أليو سيسيه (السنغال - السنغال)و كورنتين مارتنز (فرنسا - موريتانيا) وجمال بلماضي (الجزائر - الجزائر) فوزي البنزرتي (تونس - الوداد) جيرنوت رور (ألمانيا - نيجيريا) معين الشعباني (تونس - الترجي) ومنير الجعواني (المغرب - نهضة بركان) نيكولا ديبوي (فرنسا - مدغشقر) وبيتسو موسيماني (جنوب أفريقيا - ماميلودي صنداونز) وزيتو لوفومبو (أنجولا وأول اغسطس).

وضمت قائمة المرشحات لجائزة أفضل مدرب كرة القدم للسيدات آلان جومفا (الكاميرون) و بروس موابي (زامبيا) و كليمنتين توريه (كوت ديفوار) و ديزيريه إيليس (جنوب أفريقيا) و ديفيد أوما (كينيا) و توماس دينربي (نيجيريا).