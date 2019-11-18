بالصور.. جماهير جزر القمر تقتحم الملعب احتفالاً بالتعادل مع مصر

المصدر: القاهرة - وكالات

واصل منتخب مصر نتائجه المتواضعة بتعادله سلبا مع مضيفه جزر القمر مهدراً نقطتين جديدتين اليوم، في موروني ضمن منافسات المجموعة السابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا المقررة في الكاميرون عام 2021.

ورفع منتخب جزر القمر رصيده في صدارة المجموعة الى 4 نقاط، فيما رفع منتخب مصر رصيده الى نقطتين فقط بعدما تعادل في بداية مشواره في التصفيات على أرضه مع كينيا 1-1.

وعقب المباراة اقتحمت الجماهير ملعب المباراة احتفالا بتحقيق التعادل مع الفراعنة.

كاد المنتخب المصري يسجل هدف السبق في المباراة مبكرا عندما سدد محمود عبد المنعم «كهربا» كرة قوية تصدت لها العارضة (9).

وسنحت فرصة اخرى للفراعنة عندما احتسب الحكم ركلة حرة غير مباشرة داخل المنطقة بعد خطأ من حارس مرمى جزر القمر علي احمادا للمسه الكرة مرتي لكن محمود حسن «تريزيغيه» سددها في حائط السد (11).

وبدأ منتخب جزر القمر يدخل اجواء المباراة تدريجيا وشكل بعض الضغط على دفاع مصر المتراجع لكن من دون خطورة حقيقية على مرمى محمد الشناوي.

وفي مفارقة غريبة، تأخر إشراك البديل المصري حسين الشحات بدلا من محمد مجدي «قفشه» في مطلع الشوط الثاني على مدى دقيقتين لعب خلالها الفراعنة بعشرة لاعبين.

واهدر تريزيغيه فرصة هدف مؤكد للفراعنة في الدقيقة 65 بعدما انفرد بعلي أحمادا ولكنه سدد بجوار القائم الأيسر، رد عليه سعيد بكاري بمراوغة احمد حجازي ليسدد كرة قوية أخرجها الشناوي الى ركنية بصعوبة (67).