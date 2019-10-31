حامل اللقب ومدفيديف يودعان «تنس باريس»

المصدر: باريس - أ.ف.ب

ودّع الروسي كارين خاتشانوف، حامل اللقب المصنف ثامناً، ومواطنه دانييل مدفيديف الرابع دورة باريس لكرة المضرب، آخر دورات الماسترز للألف نقطة، من الدور الثاني بخسارة الأول أمام الألماني يان-لينارد شتروف 6-7 (5-7) و6-3 و5-7، والثاني أمام الفرنسي جيريمي شاردي 6-4 و2-6 و4-6 أول من أمس.

وهي المباراة الأولى لخاتشانوف ومدفيديف في الدورة، كونهما أعفيا من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الـ16 الأوائل.

وكان خاتشانوف (23 عاماً) فجّر مفاجأة من العيار الثقيل في النسخة الأخيرة عندما توّج باللقب على حساب المنصف أول عالمياً حالياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش 7-5 و6-4. ويلعب شتروف (29 عاماً) في الدور الثالث مع الفائز في المباراة بين الفرنسي جو-ويلفريد تسونغا المشارك ببطاقة دعوة والإيطالي ماتيو بيريتيني العاشر.

وفي المباراة الثانية، أوقف شاردي المصنف 65 عالمياً والصاعد من التصفيات سلسلة من ست مباريات نهائية متتالية لمدفيديف، عندما تغلب عليه 4-6 و6-2 و6-4 في ساعتين وست دقائق.

وقبل خوضه دورة باريس، بلغ مدفيديف (23 عاماً) المباراة النهائية للبطولات والدورات الست الأخيرة، التي شارك فيها منذ خروجه من الدور الثالث لبطولة ويمبلدون الإنجليزية ثالثة البطولات الأربع الكبرى.