هاميلتون في مهمة حسم لقب «الفورمولا 1» بالمكسيك

المصدر: مكسيكوسيتي - د.ب.أ

يسعى سائق فريق مرسيدس، البريطاني لويس هاميلتون، إلى حسم لقب بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا-1»، اليوم، للعام الثالث على التوالي، وفي المكان نفسه جائزة مكسيكو سيتي. ويدرك هاميلتون أنه وفريقه مرسيدس سيواجهان منافساً شرساً، وهو ما تشير له النتائج السابقة في السباق المكسيكي.

وكان إحراز هاميلتون المركز التاسع في نسخة عام 2017 من السباق المكسيكي، كافياً لحسم بطولة العالم حينها، كما حسم البطولة عبر سباق العام الماضي بإحراز المركز الرابع فيه.

ويخوض هاميلتون السباق المكسيكي، الذي توج به عام 2015، متفوقاً في صدارة الترتيب العام لفئة السائقين بفارق 64 نقطة أمام زميله فالتيري بوتاس، الذي توج بالسباق الماضي في اليابان.

ولحسم اللقب عبر سباق اليوم، يحتاج هاميلتون إلى التفوق على زميله بوتاس بفارق 14 نقطة في نتائج السباق، حيث لم يعد في إطار المنافسة، حسابياً، مع هاميلتون سوى زميله الفنلندي. وسيكون اللقب هو السادس في مسيرة هاميلتون، ليصبح بذلك متأخراً بفارق لقب وحيد عن الأسطورة الألماني، مايكل شوماخر، صاحب الألقاب السبعة في «فورمولا 1».