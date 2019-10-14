«نسور قاسيون» في مقصلة الإعلام السوري قبل لقاء منتخب غوام غداً الثلاثاء

المصدر: جوني جبور-دبي

تعرض المنتخب السوري لانتقادات واسعة من وسائل الإعلام الرسمية في بلاده، قبيل مواجهة «نسور قاسيون» غداً لمنتخب غوام، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، في ظل الأداء الهزيل الذي ظهر به النسور بالجولة الثانية بالفوز مساء الخميس الماضي بنتيجة «2-1» على منتخب جزر المالديف، في مباراة كان المنقذ فيها الدولي عمر السومة، الذي سجل هدفي المنتخب السوري.

ونشرت صحيفة «تشرين» الحكومية، تقريراً اعتبرت فيه أن «أداء طجت لعبت» بحسب الصحيفة وباللهجة العامية السورية، مرفوض قبل لقاء منتخب غوام، متسائلة في تقريرها عن أسباب التراجع في أداء «نسور قاسيون» الذي كان في الماضي القريب يقارع أفضل المنتخبات الآسيوية.. بحسب تعبيرها.

وأشارت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن ما سماه مدرب المنتخب السوري، فجر إبراهيم، عقب لقاء جزر المالديف: «النتيجة أولاً بمعزل عن الأداء»، غير مقبول لدى الشارع الرياضي السوري، وتساءلت الصحيفة الحكومية عن حال المنتخب عندما يلتقي مستقبلاً منتخبات أكثر قوة في المرحلة الثانية من التصفيات، خصوصاً أن منتخبي جزر المالديف وغوام يعتبران من المنتخبات ذات المراكز المتأخرة على صعيد التصنيفين القاري والعالمي.

وتقرير صحيفة «تشرين» لم يكن بعيداً عن ما تناولته صحيفة «الوطن» السورية، التي هاجمت بدورها، وعبر تقرير مطول لها، مدرب المنتخب السوري فجر إبراهيم، معتبرةً أن المدرب غير قادر على إحداث نقلة نوعية، أو صنع هوية للمنتخب.

واتهمت «الوطن» فجر إبراهيم بالارتجال والعشوائية وسوء القراءة الفنية، وطالبت الصحيفة بتغيير الكادر الفني، وذلك بعد أن سخرت من الفوز الهزيل الذي حققه «نسور قاسيون» على جزر المالديف، والذي أطلقت عليه اسم «الفوز القيصري» نسبة للولادة القيصرية الصعبة والمتعثرة، وذلك بتعبيرها «لا يسعنا إلا أن نشكر الله على فوزٍ قيصري، تحقق بشق الأنفس على منتخب المالديف».

وسلطت الصحيفة الضوء على سوء الخط الدفاعي في المنتخب السوري، والتشكيلة التي انتقاها المدرب إبراهيم، وعن أسباب استبعاد اللاعبين السوريين المحترفين في أوروبا، وذلك بعد أن اعتبرت الصحيفة أن شخصية المدرب تعيش على «اللامبالاة»، وأنه غير مهتم بما يجري بالأساس.

ويلتقي المنتخب السوري غداً الثلاثاء منتخب غوام، ضمن الجولة الثالثة، ويحتل «نسور قاسيون» المركز الثاني في ترتيب مجموعته برصيد ست نقاط بفارق الأهداف عن منتخب الصين المتصدر.

وأحرز «نسور قاسيون» سبعة أهداف في مباراتين، خلال التصفيات الحالية، بعد أن حقق الفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين على منتخب الفلبين في الجولة الأولى، وتجاوزه الصعب لمنتخب جزر المالديف بنتيجة هدفين لهدف واحد في الجولة الثانية، مقارنة بزعامة للمنتخب الصيني لفرق المجموعة بعد أن سجل لاعبوه 12 هدفاً دون تلقي شباكه أي هدف، جاءت بانتصار عريض على جزر المالديف بخماسية نظيفة، قبل أن يمطر شباك غوام، مساء الجمعة الماضية، بسبعة أهداف دون رد.