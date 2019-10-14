تركي آل الشيخ: عفا الله عن ما سلف.. لـ «مصر مكانة كبيرة في قلبي»

المصدر: الرياض-د.ب.أ.

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، اليوم الإثنين، سحب كل القضايا المرفوعة من قبله في المحاكم المصرية ضد كل من أساء إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الإثنين: «لمصر مكانة كبيرة في قلبي ولأهلها وقيادتها الكريمة معزة خاصة، لذلك قررت سحب كل القضايا المرفوعة لمن أساء لي في وسائل التواصل الاجتماعي، وعفا الله عن ما سلف».

وقوبل قرار آل الشيخ بترحيب كبير، من جانب المعلقين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان تركي آل الشيخ قد تعرض لموجات من الانتقادات الحادة والإساءات، من جانب بعض مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك منذ أن كان مالكاً لنادي بيراميدز المصري، قبل أن يقرر بيعه ويتجه للاستثمار في الأندية الأوروبية، من خلال شراء نادي ألميريا الإسباني.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، في 11 سبتمبر الماضي، عن اتخاذه إجراءات قانونية تجاه عدد من الأشخاص، لإساءتهم إلى شخصه على مواقع التواصل الاجتماعي.