حسام البدري: باب المنتخب المصري مفتوح لكل من له فكر وطموح

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

عقد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، جلسة مع لاعبي الفريق بعد انضمامهم للمعسكر المقام حالياً بأحد الفنادق، في إطار الأجندة الدولية، واستعداداً لخوض مباراة ودية دولية أمام بوتسوانا 14 الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وقال البدري، في كلمته للاعبين أول من أمس: «نحن جميعاً أسرة واحدة، وعلينا معاً العمل من أجل منتخب مصر، نحن جميعاً محظوظون بالوجود في هذا المكان، فاسم مصر كبير، والجميع عليه مسؤولية ضخمة، ويجب أن نحافظ عليها، حتى نحقق الأهداف الخاصة للمنتخب».وأضاف «أثق بكم جميعاً، ومن لديه هدف وفكر وطموح سيكون الباب مفتوحاً أمامه، والوصول للمنتخب المصري أمر بالغ الصعوبة، ومهما وصل اللاعب من نجومية وتألق فإنه يحتاج لأن يكتب لنفسه تاريخاً مع قميص منتخب بلاده».

وتابع: «من لديه قدرات وإمكانات ومستويات مميزة سينجح، وسيكون له مكان مع الفريق، الأمر ليس سهلاً، والمسؤولية كبيرة على الجميع».

وأضاف أنه وافق علي السماح للاعبي النادي الأهلي الدوليين المنضمين لمنتخب مصر، حالياً، بحضور حفل اتحاد الكرة لتسليم درع الدوري عن الموسم المنقضي.

ووافق البدري على خوض لاعبي الأهلي حصة تدريبية مع منتخب الفراعنة، مساء بعد غدٍ في استاد القاهرة، ثم التوجه لمقر إقامة الحفل بأحد فنادق القاهرة، والعودة مجدداً لمعسكر المنتخب بعد انتهاء الحفل.

«الفراعنة» يواجه بوتسوانا ودياً 14 الجاري، على استاد القاهرة الدولي.