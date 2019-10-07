لوريس يتعذب.. سباعية وإهانات وذراع مخلوعة

المصدر: محمد الحتو - دبي

لم يقتصر عذاب حارس مرمى توتنهام الإنجليزي، ومنتخب فرنسا هوغو لوريس على اهتزاز شباكه بعنف في الموسم الجاري فحسب، بل تعرض أيضاً لإصابة مروعة خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام برايتون بثلاثية نظيفة، أول من أمس، في الدوري الإنجليزي، لتتضاعف أوجاعه بمشهد لا يرحم، وحظ تجلى في أسوأ سيناريو.

لوريس، المتوج العام الماضي بكأس العالم في روسيا 2018 مع «الديوك»، ووصيف دوري أبطال أوروبا بشعار «سبيرز»، تعرض لأشد أنواع العذاب منذ بداية الموسم، إذ تلقت شباكه 19 هدفاً في تسع مباريات محلياً وقارياً، منها سبعة أهداف دفعة واحدة أمام بايرن ميونيخ الألماني، الثلاثاء الماضي، بالجولة الثانية لـ«الشامبيونز ليغ».

وألقت فضيحة السباعية بظلها الأسود على لوريس، فاهتزت شباكه وشخصيته معاً بعد تلقيه الهدف الأول أمام برايتون، في مباراة كان يفترض أن تشهد مصالحة بين توتنهام وجمهوره إلا أن «سبيرز» فاجأ العالم بسقوط جديد وبثلاثية نظيفة.

المفارقة أن لوريس أخطأ في التعامل مع كرة عرضية، في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، وكاد يدخل بها المرمى، قبل أن يسقطها من يديه، لتجد لاعب برايتون نيال موباي ليتابعها بالشباك، في وقت اختل فيه توازن لوريس، وارتمى بعنف داخل مرماه مرتكزاً على ذراعه اليسرى، ليتعرض لخلع في الكوع اعتصر معه ألماً وانفجر صراخاً، ما أدى إلى توقف المباراة ست دقائق ليغادر الملعب إلى المستشفى وعلى أنفه كمامة التزويد بالأوكسجين.

وأفاد نادي توتنهام على موقعه الرسمي بطبيعة إصابة لوريس، قائلاً في بيان، أول من أمس، إن «لوريس تعرض لخلع في الكوع، وسيعود إلى لندن لتقييم حالته في مستشفى محلي».

من جهته، أعلن الاتحاد الفرنسي غياب لوريس عن تشكيلة منتخب بلاده الذي يخوض مباراتين ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا 2020 ضد آيسلندا وتركيا.

نتساءل، هل هناك أسوأ من حظ لوريس؟ ففي أيام قليلة تعرض لصدمات عدة، إذ عذبه مهاجمو بايرن ميونيخ بسبعة أهداف، وبعدها مباشرة أخطأ في كرة تسببت بإصابة قوية، وكأن الظروف تكالبت عليه في موسم يعاني فيه توتنهام على جميع الجبهات رغم امتلاكه مدرباً نموذجياً بحجم ماوريسيو بوكيتينو الذي دارت حوله سابقاً أنباء بالانتقال لتدريب ريال مدريد.

«الحارس المعذب» في سطور

- الاسم: هوغو لوريس.

- العمر: 32 سنة.

- انضم لتوتنهام منذ 2012.

- الراتب السنوي: 4.5 ملايين يورو.

- شارك مع توتنهام في 206 مباريات.

- شارك مع منتخب فرنسا في 103 مباريات.

- أول مباراة دولية: أمام أوروغواي 2008.

توتنهام يواصل السقوط.. ولعنة الإصابات تطل على بوكيتينو.

لوريس تلقّى 19 هدفاً في 9 مباريات محلية وأوروبية.