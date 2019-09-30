نيمار يعيد التوازن لسان جرمان

المصدر: باريس - أ.ف.ب

أعاد النجم البرازيلي، نيمار، التوازن لفريقه باريس سان جرمان حامل اللقب، بقيادته إلى فوز ثمين على مضيفه بوردو 1-صفر، وزاد نانت محن مضيفه ليون عندما تغلب عليه 1-صفر، أول من أمس، في افتتاح المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل نيمار هدف الفوز للنادي الباريسي في الدقيقة 70، بتمريرة حاسمة من البديل كيليان مبابي، في أول مباراة لهما معاً منذ نهائي كأس فرنسا، الذي خسره باريس سان جرمان أمام رين، في 27 أبريل الماضي.

وهي المباراة الثالثة التي يحسم نيمار نتيجتها لمصلحة باريس سان جرمان بهدف قاتل، بعد الأولى أمام ستراسبورغ، والثانية أمام ليون.

وقال نيمار «سعيد جداً بكوني قادراً على مساعدة باريس سان جرمان، تسير الأمور بشكل أفضل بيني وبين المشجعين، الأمر مثل علاقتك مع صديقتك، في لحظة ما تكون سيئاً، ولكن مع العناق والكثير من الحب تكون الأمور أفضل، أنا هنا لأهب حياتي لباريس سان جرمان».