الاتحاد الإسباني يعاقب برشلونة بغرامة 300 يورو فقط في قضية غريزمان

المصدر: برشلونة-د.ب.أ.

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس تغريم نادي برشلونة 300 يورو (329 دولارا) فقط لإدانته بخرق القواعد خلال اتصاله بالفرنسي أنطوان غريزمان المهاجم السابق لأتلتيكو مدريد الإسباني.

وكان برشلونة تعاقد مع جريزمان مقابل سداد قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو والبالغة 120 مليون يورو في يوليو الماضي لكنه أدين بالتفاوض مع غريزمان دون الحصول على موافقة من أتلتيكو.

وكان أتلتيكو طالب برشلونة بسداد 80 مليون يورو إضافية، مشيرا إلى أن هذا المبلغ هو الفارق بين القيمة الأولية للشرط الجزائي في عقد غريزمان وبين القيمة الجديدة للشرط الجزائي حيث تناقص الشرط الجزائي في عقد اللاعب إلى 120 مليون يورو بداية من أول يوليو الماضي.

وبرأ الاتحاد الإسباني للعبة غريزمان من أي مسؤولية عن هذا.

واعترف الاتحاد في بيان له اليوم بأن هذه الغرامة الصغيرة لن تدفع الأندية الأخرى إلى التعامل بشكل مختلف مع مثل هذه الأمور في المستقبل.

وذكر الاتحاد أن برشلونة تفاوض مع غريزمان ولكن لا يمكن إثبات توقيع عقد قبل أول يوليو الماضي.

وأشار البيان: "برشلونة بدأ وأتم المفاوضات مع غريزمان دون إبلاغ مسبق لأتلتيكو مدريد".