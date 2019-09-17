سحب قرعة كأس العالم 2020 لكرة المضرب

المصدر: سيدني - أ.ف.ب.

يستهلّ الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً، مشواره في النسخة الأولى من كأس العالم لمنتخبات كرة المضرب 2020 في مدينة بريزبين الأسترالية، فيما يلعب الإسباني رافايل نادال في بيرث، والسويسري روجيه فيدرر في سيدني، حيث أقيم أمس حفل سحب القرعة. وتحل البطولة الجديدة بدلاً من كأس هوبمان لفرق كرة المضرب المختلطة التي أقيمت على مدى 31 عاماً، علماً أن رابطة محترفي كرة المضرب التي تدير مسابقات الرجال، كانت أعلنت مطلع العام الجاري منح أستراليا حق استضافة البطولة. وتقام البطولة بين 3 و12 يناير 2020، وذلك قبل انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى. وتضم 24 دولة موزعة على ست مجموعات، وتبلغ ثمانية منتخبات الدور الإقصائي. على أن تستضيف سيدني وبريزبين وبيرث مباريات المجموعات.

المجموعات وأماكن إقامة المباريات:

المجموعة الأولى (بريزبين): صربيا، فرنسا، جنوب إفريقيا، يعلن عنه لاحقاً.

المجموعة الثانية (بيرث): إسبانيا، اليابان، جورجيا، يعلن عنه لاحقاً.

المجموعة الثالثة (سيدني): سويسرا، بلجيكا، بريطانيا، يعلن عنه لاحقاً.

المجموعة الرابعة (بيرث): روسيا، إيطاليا، الولايات المتحدة، يعلن عنه لاحقاً.

المجموعة الخامسة (سيدني): النمسا، كرواتيا، الأرجنتين، يعلن عنه لاحقاً.

المجموعة السادسة (بريزبين): ألمانيا، اليونان، كندا، أستراليا.