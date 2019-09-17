مانشستر يونايتد يجدد عقد دي خيا حتى 2023

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أمس، أن حارس مرماه الدولي، الإسباني دافيد دي خيا، وقع عقداً جديداً من المقرر أن يبقيه في صفوفه حتى عام 2023.

وأفاد النادي في بيان بأن «دافيد دي خيا وقع عقداً جديداً طويل الأمد مع مانشستر يونايتد، سيبقيه في صفوف النادي حتى يونيو 2023 على الأقل. ثمة خيار لتمديد (العقد) لعام إضافي».

ونقل عن دي خيا قوله «تمضية ثمانية أعوام في هذا النادي العظيم كانت امتيازا، وفرصة متابعة مسيرتي في مانشستر يونايتد هي شرف حقيقي».

وتابع «منذ وصولي الى هنا لم أكن أتخيل أبداً أن أخوض أكثر من 350 مباراة مع هذا النادي، الآن حُسِم مستقبلي، وكل ما أريده هو مساعدة هذا الفريق على تحقيق ما أعتقد أننا نقدر عليه، والفوز بالألقاب مجدداً معاً».

ويطوي يونايتد بذلك صفحة انتظار طويل بشأن حارس مرماه البالغ من العمر 28 عاماً، والذي كان عقده الأساسي مع الفريق ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ما كان سيجعله حراً للانتقال الى أي نادٍ من دون بدل مالي، ما لم يقم بتجديده والموافقة على عقد جديد مع «الشياطين الحمر».

ولم يكشف النادي الشمالي التفاصيل المالية للعقد الجديد، لكن تقارير صحافية أشارت أخيراً إلى أن إدارة يونايتد عرضت على دي خيا راتباً أسبوعياً بنحو 290 ألف جنيه إسترليني (363 ألف دولار)، ما سيجعل منه أعلى لاعب أجراً في الفريق، تساوياً مع الفرنسي بول بوغبا.