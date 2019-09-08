فوز كبير للمكسيك على أميركا للمرة الأولى منذ 2009

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

تفوق المنتخب المكسيكي لكرة القدم بنتيجة 3-صفر على نظيره الأميركي في مباراة دولية ودية أقيمت بينهما، مساء أول من أمس، محققاً بذلك أكبر فوز له في مواجهة بين الجارين منذ عام 2009.

وشكلت المباراة إعادة للمباراة النهائية لبطولة الكأس الذهبية 2019، التي ينظمها اتحاد الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، والتي انتهت بفوز المنتخب المكسيكي بهدف نظيف في يوليو الماضي.

ويعود الفوز الأكبر قبل هذه المباراة الى يوليو 2009، عندما خسر المنتخب الأميركي صفر-5 في نهائي الكأس الذهبية أيضاً. ورفع المنتخب المكسيكي تفوقه على جاره الشمالي إلى خمسة انتصارات في آخر ست مباريات بينهما، علماً بأن مباراة الجمعة خاضها المنتخب الأميركي بتشكيلة ضمت العديد من اللاعبين من الصف الثاني.