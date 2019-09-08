الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر بحضور 20 ألف متفرج

المصدر: القاهرة - أ.ف.ب

يشهد استاد برج العرب في الإسكندرية، اليوم، نهائي مسابقة كأس مصر في كرة القدم بين حامل اللقب الزمالك وبيراميدز، وسط حضور جماهيري سمحت السلطات بأن يبلغ 20 ألف متفرج، وهو الأكبر لمباراة محلية منذ «مذبحة بورسعيد» قبل سبعة أعوام.

وسيكون النهائي الـ87 للمسابقة لموسم 2018-2019، الأول بين الفريقين، وفرصة للجماهير للعودة بكثافة الى المباريات المحلية، منذ حدت السلطات من دخول المشجعين في أعقاب حوادث ملعب بورسعيد، في الأول من فبراير 2012، يوم قضى 70 شخصاً على الأقل (تتفاوت الأرقام بين 72 و74)، معظمهم من مشجعي النادي الأهلي، في أحداث عنف على هامش مباراة جمعته ضد المصري البورسعيدي.

وأجازت السلطات الأمنية، خلال الأعوام الماضية، دخول المشجعين بأعداد محدودة ومتفاوتة الى الملاعب خلال المباريات المحلية، مع السماح بأعداد أكبر (وصلت أحياناً إلى 10 آلاف شخص) للمباريات التي تخوضها أندية مصرية في مسابقات قارية. لكن الاتحاد المصري أعلن، الخميس الماضي، تلقيه موافقة الجهات الأمنية على حضور 20 ألفاً من الجماهير للمباراة النهائية لكأس مصر.

ويأتي السماح لهذا العدد بعد أسابيع من استضافة مصر لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، التي شهدت إقبالاً كثيفاً على مباريات المنتخب المصري في استاد القاهرة الدولي، الذي تناهز سعته 75 ألف متفرج.

ويسعى الزمالك إلى الاحتفاظ باللقب الذي توّج به في الموسم الماضي على حساب سموحة، وهو بلغ المباراة النهائية لموسم 2018-2019 بفوزه على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في نصف النهائي، ولحق به بيراميدز (الأسيوطي سابقاً) للمرة الأولى بفوزه على بتروجت بهدفين نظيفين. من جهته، يبحث بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسي سيباستيان ديسابر، الذي أشرف على أوغندا، خلال أمم إفريقيا 2019، الى تحقيق أول لقب له.

وحقق الفريق خمسة انتصارات في خمس مباريات بإشراف المدرب الفرنسي، أبرزها إقصاء الأهلي من دور الـ16 للكأس بفوز بهدف نظيف، ويسعى لإكمال موسم مميز بالكأس. ويحمل الأهلي الرقم القياسي لعدد ألقاب مسابقة الكأس بـ 36، يليه الزمالك بـ 26.

• يحمل الأهلي الرقم القياسي بـ36 لقباً في الكأس.