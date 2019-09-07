سيرينا تبحث عن رقم قياسي في «تنس أميركا»

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

بلغت الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كرة المضرب، حيث ستكون أمام فرصة جديدة لمعادلة الرقم القياسي في عدد ألقاب بطولات الغراند سلام، بمواجهة الكندية الشابة بيانكا أندرييسكو.

وتأهلت سيرينا المصنفة ثامنة في فلاشينغ ميدوز إلى المباراة النهائية للبطولة للعام الثاني توالياً، وذلك بفوزها في نصف النهائي بسهولة على المصنفة خامسة الأوكرانية إيلينا سفيتولينا بنتيجة 6-3 و6-1.

وفي النهائي الذي يقام اليوم، ستواصل الأميركية المصنفة أولى عالمياً سابقاً، سعيها لمعادلة الرقم القياسي في ألقاب البطولات الكبرى الذي تحمله اللاعبة السابقة الأسترالية مارغريت كورت (24 لقبا)، بمواجهة أندرييسكو (19 عاماً) التي تغلبت على السويسرية بيليندا بنسيتش 7-6 (7-3) و7-5، وبلغت نهائي بطولة كبرى للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية.