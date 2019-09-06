نادال على بعد مباراتين من لقب «تنس أميركا»

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

تخطى الإسباني، رافايل نادال، المصنف ثانياً الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 6-4 و7-5 و6-2، أول من أمس، وضرب موعداً في نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، مع الإيطالي ماتيو بيريتيني.

وهذا الفوز الثامن في ثماني مباريات لنادال، المتوّج ثلاث مرات في نيويورك (2010 و2013 و2017)، على شفارتسمان، في مباراة انتهت في وقت متأخر، أول من أمس، بنيويورك. وقال نادال (33 عاماً) حامل لقب 18 بطولة كبرى في تصريح صحافي: «مجموعات نظيفة لكن التحدي كان كبيراً.. كنت أعرف نوعيته وثقته بنفسه»، وتابع اللاعب الذي خشي من تفاقم إصابة في يد يسرى تلقى العلاج بسبب أوجاع فيها: «ها أنا في نصف النهائي، أنا سعيد جداً». وفي مباراة ثانية من ربع النهائي، وضع بيريتيني، المصنف 25 عالمياً، حداً لانتظار ممتد منذ 1977، إذ أصبح أول لاعب إيطالي منذ ذاك العام يبلغ الدور نصف النهائي للبطولة، بفوزه على الفرنسي غايل مونفيس الـ13: 6-3، 6-3، 6-2، 3-6، و7-6 (7-5)، في مباراة امتدت ثلاث ساعات و57 دقيقة.

وبات بيريتيني (23 عاماً - 1.96م)، أول لاعب من بلاده يبلغ الدور نصف النهائي منذ كورادو باراتسوتي عام 1977.

وكانت أفضل نتيجة له سابقاً في بطولة «غراند سلام» بلوغ الدور الرابع، وحقق ذلك في ويمبلدون الإنجليزية 2019، قبل أن يخسر أمام السويسري روجيه فيدرر.

كما بات بيريتيني رابع إيطالي يبلغ الدور نصف النهائي لبطولة «غراند سلام» بعد باراتسوتي، وأدريانو باناتا المتوج بطلاً لرولان غاروس الفرنسية عام 1976، وماركو تشيكيناتو (نصف نهائي رولان غاروس 2018).

- بيريتيني.. أصبح أول

لاعب إيطالي يبلغ

نصف نهائي بطولة

أميركا، بعد فوزه أول

من أمس على

الفرنسي مونفيس.