%78 ارتفاعاً في أرباح نادي بايرن ميونيخ

المصدر: برلين - أ.ف.ب

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم أمس، أنه حقق عائدات وأرباحاً قياسية خلال موسمه الماضي 2018-2019 في الدوري الألماني (بوندسليغا).

وكشف النادي البافاري، أن عائداته بلغت 750 مليون يورو (825 مليون دولار) بزيادة 14% عن الموسم الذي يسبقه.

وأوضح النادي أن أرباحه ارتفعت بنسبة 78% عن الموسم السابق لتصبح 52.5 مليون يورو، في حين بلغ حجم الفائض لديه 497.4 مليون يورو. وقال الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، كارل هاينز رومينيغه في بيان صحافي: «نشعر بسعادة بالغة بالطبع لهذا النمو المالي للنادي، بايرن يحظى بنمو هائل على المستويين الرياضي والمالي». وأضاف: «أوجه شكراً خاصاً لجميع أطقم العمل بالنادي على إخلاصهم الذي أدى لهذه النتيجة السارة». وقال رومينيغه إن «العاملين بالنادي حصلوا على مكافآت بقيمة شهرين إضافيين».

وإلى جانب هذه الأرقام القياسية على المستوى المالي، شهد الموسم الماضي فوز بايرن بثنائية الدوري والكأس في ألمانيا، فيما ودّع الفريق دوري أبطال أوروبا من الدور الثاني (دور الـ16) للبطولة.