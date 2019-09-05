«صدمة بلغارية» لفيدرر في «تنس أميركا»

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

وجّه البلغاري غريغور ديميتروف صفعة شديدة لآمال السويسري روجيه فيدرر الثالث عالمياً، عندما أخرجه من ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، فيما حققت الأميركية سيرينا وليامس فوزها الـ100 في البطولة وبلغت نصف النهائي للمرة الـ13 في مسيرتها.

وصدم ديميتروف المصنف 78 عالمياً، والذي أصبح اللاعب الأدنى تصنيفاً يبلغ نصف نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى منذ الألماني راينر شوتلر (98) في ويمبلدون عام 2008، السويسري المخضرم (38 عاماً) الذي كان يسعى إلى لقبه السادس في فلاشينغ ميدوز والأول منذ 2008.

وعانى السويسري صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب في الغراند سلام (20 عاماً) من آلام أعلى الظهر، فكثرت أخطاؤه المباشرة التي استغلها البلغاري ليحقق فوزه الأول على فيدرر في ثماني مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.