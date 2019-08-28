نجوم السلة الأميركية يفضلون أنديتهم على المشاركة في بطولة العالم

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

فضّل نجوم الدوري الأميركي للمحترفين التركيز على مصالحهم الشخصية، عوضاً عن الدفاع عن ألوان المنتخب الأميركي، الذي سيحاول الفوز بلقب بطل العالم لكرة السلة للمرة الثالثة توالياً، على الرغم من خوضه النسخة الـ18 المقررة في الصين بين 31 الجاري و15 سبتمبر المقبل، بفريق رديف.

وفضّل عدد كبير من نجوم السلة الأميركية التفرغ لاستعدادات الموسم الجديد مع أنديتهم في دوري المحترفين، وبالتالي قرروا الغياب عن المنتخب الوطني في بطولة العالم. وسيضطر المدرب الجديد، غريغ بوبوفيتش، والمساعدون ستيف كير ولويد بيرس ودجاي ورايت، خوض المونديال الصيني بلاعبين من الصف الثاني، بعد قرار نجوم مثل ليبرون جيمس، وكواهي لينارد، وستيفن كوري، وجيمس هاردن، وأنتوني ديفيس، وراسل وستبروك وبول جورج، الاعتذار من أجل التركيز على مشاغلهم الشخصية، بينما يغيب كيفن دورانت، وكايل لاوري وكلاي طومسون بسبب الإصابة.

وسيكون نهائي النسخة الـ18 من بطولة العالم قبل أسبوعين فقط من انطلاق المعسكرات التدريبية لأندية دوري المحترفين، الذي ينطلق في 22 أكتوبر المقبل.

وفي ظل التغييرات الكثيرة التي شهدها موسم الانتقالات الحرة هذا الصيف والمنافسة الحامية المتوقعة، لاسيما في المنطقة الغربية التي تعتبر نصف أنديتها مرشحة بقوة لمحاولة انتزاع اللقب من تورونتو رابتورز، يحاول معظم اللاعبين النجوم المحافظة على طاقتهم.

وقال المحلل التلفزيوني في كرة السلة الاميركية، سام ميتشل، في تصريحات صحافية: «أعتقد أنه الهدف الرئيس خلف قرار الانسحاب، فـ80% من اللاعبين النجوم في فرق تملك فرصة المنافسة على لقب الدوري، أما أن تلعب في بطولة العالم فهناك مخاطرة التعرض للإصابة».

- من أبرز الغائبين عن

مونديال الصين ليبرون

جيمس وكواهي

لينارد وستيفن كوري

وكيفن دورانت.