غريزمان كاشفاً سر تألقه: قمت بتقليد ميسي ولاعب كرة سلة

المصدر: مدريد-أ.ف.ب

كشف الفرنسي الدولي أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة الإسباني الجديد بأنه قام بتقليد أسطورتي كرة القدم زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكرة السلة ليبرون جيمس بعد تسجيله هدفين لفريقه ليقود الى فوز لافت على ريال بيتيس 5-2 في الجولة الثانية من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وقام غريزمان المنتقل الى الفريق الكاتالوني هذا الصيف قادما من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورون بتقليد ليبرون عندما رمى قصاصات ورقية ملونة في الهواء لدى تسجيله الهدف الثاني، مشيرا الى ان مصدر إلهامه لدى تسجيله كان ميسي، وقال في هذا الصدد "لقد رأيت ليو يقوم بذلك في التمارين، فحاولت تقليده".

وأضاف "أما بالنسبة الى الاحتفال، فأنا أعشق ما يقوم به ليبرون وبالتالي حاولت تقليده أيضا".

وكان غريزمان نجم مباراة فريقه بلا منازع في أول لقاء يخوضه على ملعب كامب نو، فبالاضافة الى هدفيه الرائعين (الأول جاء بتسديدة على الطاير بيسراه) ساهم بتمريرة حاسمة جاء منها الهدف الخامس للتشيلي أرتورو فيدال بعد دقائق من نزول الأخير إحتياطيا.

وكانت المسؤولية كبيرة على غريزمان في غياب ميسي الذي لم يتعاف تماما من إصابة في ربلة الساق وكذلك إصابة مماثلة للأوروغوياني لويس سواريز لا سيما وان الفريق خسر مباراته الأولى أمام أتلتيك بلباو صفر-1 في الجولة الافتتاحية.

واعتبر غريزمان بان المجهود الجماعي قاد الفريق الى تحقيق الفوز الصريح على ريال بيتيس بقوله "بعد كل خسارة هناك ردة فعل. في غياب لاعبين عدة، قام الفريق بأكمله بعمل كبير".

اما مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي فأشاد بغريزمان بقوله "يجب الاعتراف بان اليوم كان هاما بالنسبة الى غريزمان. ففي غياب لاعبين عدة في خط المقدمة، كان الجميع ينتظر منه الكثير".

واضاف "لقد رد على أرضية الملعب بحزم وقام بمجهود كبير بين الخطوط ونجح في الافلات من الرقابة. نحن ندرك بانه عندما يلعب لاعبو المقدمة في الفريق بمستواهم نملك فرصة أكبر للفوز. لا شك بان تسجيل غريزمان للأهداف على ملعب كام نو في أول مباراة له امام جمهوره سيعطيه الثقة.