ديوكوفيتش ونادال وفيدرر في تحد جديد بـ «تنس أميركا»

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

يعود «الثلاثة الكبار» في كرة المضرب، المصنف أول عالمياً حامل اللقب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والثاني الإسباني رافايل نادال، والثالث السويسري روجيه فيدرر، مجدداً إلى الأرضية الصلبة لفلاشينغ ميدوز، مع انطلاق منافسات بطولة الولايات المتحدة المفتوحة غداً في نيويورك. الأرضية الصلبة ليست فقط نوعية الملاعب التي تستضيف مباريات آخر البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم، بل ترمز أيضاً إلى السطوة المطلقة لهذا الثلاثي على أهم بطولات الكرة الصفراء في الأعوام الأخيرة، إذ أحرزوا في ما بينهم آخر 11 لقباً في الغراند سلام، و54 من آخر 65 بطولة كبيرة (وهي إضافة إلى فلاشينغ ميدوز، أستراليا المفتوحة ورولان غاروس الفرنسية وويمبلدون الإنجليزية).