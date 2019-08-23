سان جرمان يرفض التخلي عن نيمار للريال مقابل 100 مليون يورو و3 لاعبين

المصدر: باريس - أ.ف.ب

تحدثت الصحف الإسبانية والفرنسية عن تصلب في موقف باريس سان جرمان خلال محادثاته مع برشلونة وريال مدريد بشأن انتقال مهاجمه البرازيلي نيمار، مشيرة الى أن نادي العاصمة الفرنسية رفض عروضاً سخية للتنازل عن نجمه.

وكشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية عن عرض ضخم تقدم به ريال مدريد، وقالت «تقدم ريال مدريد بعرض سخي للغاية يشمل 100 مليون يورو، بالإضافة الى ثلاثة لاعبين، مشيرة الى الويلزي غاريث بايل، والكولومبي خاميس رودريغيز، والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، لكن الصحيفة الفرنسية أكدت أن سان جرمان رفض هذا العرض، وقالت في هذا الصدد «القيمة الإجمالية لهذا العرض لا تتناسب مع التوقعات الباريسية».

وبحسب صحيفة «سبورت» الكاتالونية فإن برشلونة مستعد لدفع مبلغ مقداره 160 مليون يورو لضم نيمار الذي التحق بصفوف النادي الباريسي مقابل صفقة قياسية بلغت 222 صيف عام 2017، على أن يسدد المبلغ على دفعتين من خلال موسم على سبيل الإعارة مع ضرورة الشراء في الموسم التالي، لكن سان جرمان رفض عرض النادي الكاتالوني.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن «المفاوضات موصدة بسبب تصلب موقف باريس سان جرمان الذي رفض تماماً فكرة الإعارة»، أما «ال موندو ديبورتيفو»، فتطرقت الى أرقام مماثلة: «إعارة على مدى موسمين مع تسديد مبلغ يتلاءم مع فترة الاعارة، ثم دفع مبلغ 150 مليون يورو لضم اللاعب نهائياً بعد موسمين». وقالت الصحيفة «المفاوضات مستمرة مع باريس سان جرمان على وقع رفض النادي الفرنسي، لكن برشلونة ينتظر موقفاً حاسماً من نيمار يعلن فيه صراحة رغبته في العودة الى برشلونة من أجل وقف اهتمام ريال مدريد».

وتطرقت «ليكيب»، كما «موندو ديبورتيفو» إلى إمكانية دخول يوفنتوس على الخط من دون ان تشير الى جدية النادي الإيطالي. يذكر أن باب الانتقالات في أوروبا يقفل في الثاني من سبتمبر المقبل. وبات برشلونة في موقف صعب لتسريع المفاوضات والسعي للتعاقد مع نيمار، بعد أن خسر جهود نجمه الأوروغوياني لويس سواريز الذي تعرض بدوره لإصابة في ربلة الساق أمام بلباو. وأشارت تقارير صحافية إلى إمكانية غيابه عن الملاعب فترة قد تمتد شهراً، بجانب إصابة بطل العالم مع منتخب فرنسا عثمان ديمبيلي في المباراة ذاتها بشد في العضلة ذات الرأسين للفخذ اليسرى، وغيابه عن الملاعب حتى خمسة أسابيع، بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني، لكن نجمه الأول ميسي عاد للتدريبات وبات جاهزا للقاء ريال بيتيس في الدوري.

وبانتظار إمكانية عودة نيمار في ظل مفاوضات شاقة مع سان جرمان، يقع عبء خط الهجوم على المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان المنضم أخيراً الى برشلونة مقابل 120 مليوناً من أتلتيكو مدريد. ومني برشلونة حامل اللقب في الموسمين الماضيين بأول خسارة له في مباراة افتتاحية في الدوري المحلي منذ عام 2008.

ريال مدريد عرض التخلي عن رودريغيز وبيل والحارس نافاس مقابل التعاقد مع نيمار.

الفريق الباريسي أدار ظهره لكل عروض برشلونة لرفضه مبدأ الإعارة.