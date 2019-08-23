إعفاء لاعبي منتخب مصر لليد من المصروفات الدراسية

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

قرر وزير التعليم العالي المصري، خالد عبدالغفار، تكريم المنتخب المصري للشباب تحت 19 عاماً، الفائز بلقب كأس العالم لكرة اليد، عبر إعفاء اللاعبين من المصروفات طوال فترة دراستهم في الجامعة.

وأكدت وزارة التعليم العالي في بيان رسمي، أمس، أن طلاب منتخب كرة اليد للشباب في جامعة عين شمس وجامعة حلوان سيتم إعفاؤهم من المصروفات الدراسية. كما قررت الوزارة منح الطلاب خريجي الثانوية العامة لهذا العام، منحاً للدراسة بالجامعات الخاصة والأهلية والدولية في الكليات التي يختارونها، شريطة أن يكونوا مستوفين لشروط القبول بهذه الكليات.

ووفرت أيضاً وزارة التعليم العالي منحاً للطلاب الدارسين بالأكاديمية البحرية من أعضاء منتخب الشباب المصري «تقديراً لأدائهم البطولي». ووجّه الوزير بصفته رئيساً للاتحاد الرياضي للجامعات المصرية بتقديم مكافأة مادية لكل طالب جامعي من لاعبي منتخب الشباب.