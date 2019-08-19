الروسي ميدفيديف يقصي ديوكوفيتش من «تنس سينسيناتي»

تأهل الروسي دانييل ميدفيديف للمرة الثانية على التوالي لنهائي بطولات الأساتذة، وحجز مقعده في نهائي بطولة سينسيناتي بالفوز على الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول على العالم بنتيجة 3/6 و6/3 و6/3 في المربع الذهبي.
ويلتقي ميدفيديف في النهائي مع البلجيكي ديفيد جوفين، الذي تأهل للمرة الأولى في مسيرته لنهائي إحدى بطولات الأساتذة، من خلال الفوز في المربع الذهبي على الفرنسي ريشار جاسكيه 6/3 و6/4. وفي منافسات السيدات تأهلت الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا إلى النهائي بفوزها في المربع الذهبي على الأسترالية اشلي بارتي 6/2 و6/4.
وحرمت كوزنتسوفا منافستها بارتي من استعادة صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات. وتلتقي كوزنتسوفا في النهائي مع الأميركية ماديسون كيز، التي فازت على مواطنتها صوفيا كينن 7/5 و6/4.