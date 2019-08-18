دجيكو باقٍ مع روما 3 سنوات إضافية

المصدر: روما - أ.ف.ب

أنهى المهاجم البوسني إدين دجيكو الشائعات حول مستقبله، بعد أن مدد عقده مع ناديه الحالي روما لثلاث سنوات إضافية، كما أعلن نادي العاصمة الإيطالية أمس.

وكان دجيكو (33 عاماً) مرشحاً للانتقال إلى صفوف إنترميلان، لكنه قرر في النهاية تمديد عقده حتى 30 يونيو 2022 مع روما، وقال دجيكو في تصريحات صحافية: «لقد شعرت بمدى تمسك المسؤولين ببقائي. هنا يتوافر كل شيء من أجل إحراز الألقاب، وأنا سعيد بالتالي للبقاء لفترة أطول».

وانتقل دجيكو إلى روما في أغسطس عام 2015 قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي، وخاض في صفوف فريقه 179 مباراة، وسجل 87 هدفاً، وتوّج هدافاً للدوري الإيطالي موسم 2016-2017. وأكد روما أيضاً تعاقده مع المدافع التركي يلدريم مرت شيتين من جنكليربيرليغي مقابل ثلاثة ملايين يورو بعقد لخمس سنوات.

وأنهى روما الموسم المنصرم بحلوله سادساً في الدوري المحلي، وسيفتتح موسم 2019-2020 الجديد بقيادة مدربه الجديد البرتغالي باولو فونسيكا على ملعبه ضد جنوى نهاية الأسبوع المقبل.