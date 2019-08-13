هيليو سوزا: نفخر بوصول البحرين لنهائي بطولة غرب اسيا

المصدر: محمد فاضل - دبي

وصف مدرب منتخب البحرين البرتغالي هيليو سوزا وصول المنتخب الوطني البحريني للمباراة النهائية لبطولة غرب اسيا التي يستضيفها العراق في الوقت الحاضر بالنتيجة المفخرة، والتي ستجمعه مع البلد المضيف منتخب العراق عند الساعة التاسعة والنصف مساء يوم غد وتقام في ملعب كربلاء الدولي، وقال سوزا في المؤتمر الصحفي الذي اقيم عصر اليوم: نفخر بوصول منتخب البحرين للمباراة النهائية ونتطلع للفوز بالمباراة وإحراز لقب مهم للمنتخب البحريني قبل المشاركة في التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وبطولة اسيا 2023، واضاف المدرب سوزا: سنحاول ان نلعب مباراة الغد كما لعبنا المباريات السابقة والبطولة الحالية هي خير فرصة لبناء فريق المستقبل، كما هو فخر كبير لنا ان نكون في نهائي هذه البطولة ونلعب امام الجمهور العراقي وهو جمهور متحمس كثيرا، مؤكدا ان لاعبي البحرين اعتادو اللعب في مثل هذه الاجواء ولن تؤثر على مستوى فريقه

واكمل أن المباراة ضد العراق في تصفيات كأس العالم هي المباراة الاولى بالنسبة لنا ومباراة غد هي مباراة استعدادية للمباراة المقبلة

مبينا أننا بدأنا العمل في يوليو الماضي من اجل استكشاف المواهب الموجودة في البحرين و بالنسبة لي لا اهتم الى عمر اللاعب او النادي الذي يلعب فيه بقدر امكاناته.

يذكر ان منتخب البحرين تأهل لخوض النهائي بعد تصدره لمجموعته التي اقيمت مبارياتها في مدينة أربيل في كردستان العراق بعد فوزه على كل من الاردن والكويت بنتيجة هدف مقابل لاشيء وتعادله مع السعودية بدون اهداف