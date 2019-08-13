رسالة خاصة من لاعبي فلسطين إلى العراقيين

المصدر: محمد فاضل - دبي

تقدم لاعبي المنتخب الفلسطيني لكرة القدم بالشكر للجانب العراقي بمناسبة المشاركة الايجابية للفدائي في بطولة غرب اسيا والتي تختتم يوم غد باقامة المباراة النهائية التي ستجمع العراق والبحرين ويستضيفها ملعب كربلاء الدولي، وعبر اللاعبون الفلسطينيون عن ارتياحهم للحفاوة التي حظيت بها بعثة المنتخب خلال المشاركة في البطولة وذلك من خلال عبارة كتبوها على اللوحة الداخلية في غرفة تبديل المناسب في الملعب الرئيسي كتب عليها ( من الشعب الفلسطيني والمنتخب الفلسطيني، شكرا للشعب العراقي العظيم ودام عزكم ).

وكان المنتخب الفلسطيني قد فاز على اليمن بهدف نظيف، وخسر امام العراق البلد المضيف (2-1)، قبل ان يتعادل مع لبنان بدون اهداف والفوز على سوريا (4-3)، في افضل مشاركة للمنتخب الفدائي في بطولات غرب اسيا