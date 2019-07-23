غريزمان: ميسي لم يتصل بي لتهنئتي بعد الانضمام إلى برشلونة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد الوافد الجديد لفريق برشلونة النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، أن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لم يتحدث معه ولم يهنئه بعد انضمامه لصفوف العملاق الكتالوني، بعد صفقة طال انتظارها وتحدث عنها الكثيرون المواسم الماضية,

وكشف غريزمان، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد قبل مباراة برشلونة الودية، الثلاثاء، أمام تشلسي الإنجليزي، عن علاقته بزملائه الجدد في البلوغرانا قائلا: "إذن، في الحقيقة العلاقة بدأت بشكل سيء لأنهم قاموا بتمرير الكرة من بين أقدامي مرتين في أول مران لي. واحدا منهما قام به راكيتيتش. ولحسن الحظ تعلمت الدرس"، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.

كما ذكر موقع سكاي نيوز، عن حديث اللاعب عن لاعبي برشلونة لويس سواريز أو ليونيل ميسي: "وفيما يتعلق بالمكالمات والحديث معي، فميسي لم يتصل بي بعد، ولكن سواريز فعل ذلك واتصل بي وهنأني ورحب بقدومي"، وأردف بشأن اختلاف طريقة لعب برشلونة وأتلتيكو مدريد: "في أتلتيكو مدريد يهاجمون بشكل أسرع، أما في برشلونة فلديهم المزيد من الصبر مع الكرة، فطريقة برشلونة أحبها وأظن أنني أستطيع المساهمة فيها كثيرا".

وانتقل غريزمان من نادي العاصمة إلى ملعب "كامب نو" بعدما عمد برشلونة إلى دفع البند الجزائي بقيمة 120 مليون يورو (135 مليون دولار) لفسخ عقد بطل مونديال روسيا 2018 مع منتخب بلاده، إلا أن فريقه السابق اعترض على الصفقة معتبرا أن على برشلونة أن يدفع مبلغا اعلى للحصول على خدمات لاعبه، كونه دخل بمفاوضات معه قبل أن ينخفض البند الجزائي من 200 مليون في يوليو.