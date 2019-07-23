الأهلي المصري يوقع مع «اليونيسيف»

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

قال رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، أمس، إن ناديه يضع الاهتمام بالأطفال والشباب ضمن أهم أولوياته، وذلك لدى توقيع بروتوكول تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

وقال الخطيب في مؤتمر صحافي، عُقد أمس: «لدينا عشرات الملايين من المشجعين والمتابعين من عشاق كرة القدم، ونحن على أتم استعداد للقيام بدور اجتماعي فعال وإيجابي داخل مجتمعنا، كما أننا على ثقة بأن هذا التعاون من شأنه أن يسهم في رفاهية الأطفال، لاسيما الأكثر احتياجاً منهم».

وأضاف الخطيب في كلمته لدى توقيع البروتوكول من أجل دعم حقوق الأطفال في مصر، إن قيام الأهلي بخطوة التعاون مع منظمة اليونيسيف، يأتي انطلاقاً من الدور المجتمعي والخدمي للنادي الأهلي في قضايا المجتمع، وتحديداً الأطفال والأيتام.

وأوضح أن مجلس إدارة الأهلي وضع في برنامجه الاهتمام بكل الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والخدمية والمجتمعية، مؤكداً أن مجلس إدارة النادي كلف المهندس عضو مجلس الإدارة خالد مرتجي بملف العلاقات الدولية والخارجية، في ظل سياسة توزيع الأدوار على أعضاء المجلس.