10 أسباب فتحت الطريق أمام الجزائر للتتويج بكأس إفريقيا

المصدر: سيد مصطفى - دبي

نجح المنتخب الجزائري أن يستعيد لقب كأس إفريقيا بعد غياب دام 29 عاماً، في أعقاب فوزه على السنغال، في المباراة النهائية للبطولة، التي أختتمت في مصر، أول من أمس، بهدف دون رد.

واستحق «محاربو الصحراء»، التتويج باللقب بعد مسيرة مُظفرة حقق فيها العلامة الكاملة خلال المباريات السبع التي خاضها في الأدوار المختلفة من البطولة، على الرغم من أنه لم يكن من المرشحين للتتويج بلقب الأميرة السمراء، لكنه ضرب كل التوقعات في مقتل، وخرج منتصراً بالأداء والروح القتالية العالية، وبمستويات مميزة للاعبيه ومدربهم الشاب جمال بلماضي.

ووقف خلف هذا النجاح 10 أسباب تجمعت معاً لتفتح الطريق أمام الفريق الجزائري للتتويج باللقب القاري الكبير.

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