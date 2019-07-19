المصري تريزيغيه إلى "البريميرليغ" بـ 11 مليون يورو

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد موقع "برمنغهام لايف" الإنجليزي اقتراب انضمام اللاعب المصري محمود حسن تريزيغيه، إلى البريميرليغ في صفقة ستصل إلى مبلغ 11 مليون يورو، مشيراً إلى أن نادي أستون فيلا الإنجليزي، الذي سينافس بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل، أتم صفقة التعاقد مع أحد نجوم المنتخب المصري.

وذكر موقع سكاي سبورت، في تقرير خاص عن صفقة انتقال اللاعب إن النادي الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز، تعاقد مع النجم المصري محمود حسن "تريزيغيه"، مقابل 11 مليون يورو، قادما من نادي قاسم باشا التركي.

وكانت صحف بريطانية قد ذكرت أن المدير الفني لنادي أستون فيلا، دين سميث، أراد ضم تريزيغيه (24 عاما)، بعد أن تابع مسؤولو النادي الإنجليزي أداءه في 3 من مباريات كأس أمم أفريقيا، وكان تريزيغيه قدم أداء قويا في كأس أمم أفريقيا، واعتبره العديد من الخبراء، من القلائل الذين برزوا في منتخب مصر، بالرغم من الخروج المبكر "للفراعنة".

ولعب تريزيغيه أساسيا مع ناديه التركي الموسم الماضي، وسجل 9 أهداف وصنع 9 آخرين، وأنهى قاسم باشا الموسم في المركز 14، وكان أستون فيلا تألق في الموسم الماضي، ونجح في الصعود من التشامبيونشيب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

