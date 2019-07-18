"جائزة مغرية" للاعبي الجزائر حال الفوز بكأس أمم إفريقيا

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

ذكرت تقارير صحافية اليوم أن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي تعهد بتوزيع الجائزة المالية التي يمنحها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الى المتوج بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، على اللاعبين والجهاز الفني.

ويحصل بطل كأس أمم افريقيا 2019 على مكافأة مالية بقيمة أربعة ملايين و500 الف دولار، فيما يحصل الوصيف على مليونين و500 الف دولار.

ونقلت التقارير عن زطشي قوله للتلفزيون الجزائري الحكومي، انه يعتزم صرف الجائزة المالية التي يمنحها الكاف للاعبين وأعضاء الجهاز الفني، وإذا اقتضت الضرورة فإنه سيبحث عن مصادر تمويل اخرى لرفع قيمة المكافأة لكل عضو في المنتخب.

ونفى زطشي ان يكون اللاعبون طالبوا بمكافآت او أية مطالب مالية لافتا أن تركيزهم منصب على اهداء الجزائر لقبها الأفريقي الثاني.

يشار أن الجزائر تواجه السنغال غدا الجمعة في نهائي كأس أمم أفريقيا 2019.