سيدات هولندا يتطلعن إلى تعويض خيبة الرجال في المونديال

المصدر: ليون - أ.ف.ب

تقف سيدات هولندا على مشارف تحقيق إنجاز تاريخي للكرة «البرتقالية» فشل في تحقيقه منتخب الرجال ثلاث مرات، عندما يلتقين الولايات المتحدة حاملة اللقب في المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات في ليون اليوم.

وبلغ منتخب الرجال نهائي كأس العالم 1974 بقيادة يوهان كرويف وخسر أمام ألمانيا الغربية صاحبة الأرض 1-2، ثم مباراة القمة في النسخة التالية بعدها بأربع سنوات بعد سقوطه أمام الأرجنتين الدولة المضيفة 1-3 بعد التمديد، ثم في نهائي جنوب إفريقيا 2010 حيث خسر أمام إسبانيا صفر-1 بعد التمديد.

في المقابل، يخوض منتخب هولندا للسيدات النهائي العالمي الأول له في ثاني مشاركة له، لكن مهمته لن تكون سهلة أمام منتخب أميركا الذي يتمتع بخبرة كبيرة في نهائيات كأس العالم بدليل خوضه النهائي للمرة الثالثة توالياً، ويحمل الرقم القياسي مع ثلاثة ألقاب في ثماني نسخ من مونديال السيدات. كما يحمل المنتخب الأميركي الرقم القياسي في عدد المباريات التي لم يهزم فيها (16 مباراة)، كما حققت الولايات المتحدة 11 انتصاراً توالياً. وهي المرة الخامسة التي تخوض فيها الولايات المتحدة المباراة النهائية، وتوجت باللقب أعوام 1991 و1999 و2015 وخسرت نهائي 2011، قبل الفوز مجدداً بلقب 2015 على حساب اليابان. في المقابل، برز المنتخب الهولندي الى الأضواء في السنتين الأخيرتين، عندما توج بأول بطولة كبرى بإحرازه كأس الأمم الأوروبية التي استضافها عام 2017. وقد نجح خلال النهائيات الحالية في تخطي اليابان بطلة عام 2011 وإيطاليا والسويد في الأدوار الإقصائية.