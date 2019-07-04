غضب تونسي تجاه المدرب جيرس والمطالبة بالإقالة قبل لقاء غانا

المصدر: جوني جبور-دبي

سلط موقع "مصر برس" الضوء، على الانتقادات الحادة التي طالت المدير الفني للمنتخب التونسي، آلان جيرس، بعد حملة كبيرة شنتها الجماهير التونسية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تطالب بإقالة المدرب الفرنسي قبيل لقاء نسور قرطاج أمام غانا الاثنين المقبل في ثمن نهائي كأس الأمم الافريقية المقامة حالياً في مصر، وتمتد حتى 19 من الشهر الحالي.

ولفت الموقع، إلى استياء الجمهور التونسي من المدرب جيرس، جراء الأداء الهزيل لمنتخب بلادهم في مشوراه خلال دوري المجموعات البطولة الأفريقية الحالية، والذي اكتفى فيها نسور قرطاج باحتلال المركز الثاني في مجموعتهم الخامسة برصيد ثلاثة نقاط، جاءت من ثلاثة تعادلات أمام مالي، وأنغولا، وموريتانيا.

وأشار الموقع إلى أن المطالبة التونسية بإقالة المدرب، تأتي في ظل الضعف التكتيكي الواضح الذي بدى عليه المنتخب، رغم أن الترشيحات قبيل انطلاق البطولة كانت تصب في خانة نسور قرطاج كمنافسين أقوياء على اللقب القاري، في ظل احتلال المنتخب التونسي الترتيب الـ 25 عالمياً بحسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، بجانب كونه يحتل المركز الثاني من حيث قوة المنتخبات المشاركة في بطولة مصر خلف المنتخب السنغالي صاحب التصنيف 22 على العالم.

والجدير ذكره، يدخل المنتخب التونسي في اختبار صعب أمام نظيره الغاني متصدر المجموعة السادسة، في مباراة ستجمعهما الاثنين المقبل على استاد الإسماعيلية.