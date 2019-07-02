أزمة جديدة للفراعنة.. أصابة مهاجم المنتخب المصري وتحديد فترة غيابه

المصدر: محمد أبو إسماعيل - دبي

كشف الجهاز الطبي للمنتخب المصري لكرة القدم عن غياب مهاجم منتخب مصر عن مواجهة دور الـ ١٦ القادمة، في بداية مشوار الفريق مع الأدوار الإقصائية، حيث سيغيب اللاعب عقب إصابته في المباراة الماضية أمام أوغندا، وخروجه مصاباً من الشوط الأول.

وتفصيلا أن الحساب الرسمي لموقع الاتحاد المصري لكرة القدم على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أن أحمد حسن "كوكا" سيغيب لفترة تتراوح بين خمسة وسبعة أيام، إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب. وتعرض كوكا للإصابة خلال المباراة التي انتهت بفوز المنتخب المصري على نظيره الأوغندي 2 / صفر مساء الأحد في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر حتى 19 يوليو الجاري.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها كوكا اليوم أنه يعاني من كدمة قوية في الكاحل، وقد صرح الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب بان اللاعب يحتاج إلى فترة علاج من خمسة إلى سبعة أيام ، مضيفا أن برنامج العلاج بدأ تنفيذه من مساء أمس. وتأكد بذلك غياب كوكا عن قائمة المنتخب المصري في مباراته بدور الستة عشر المقررة يوم السبت المقبل.