"كرسي حلاقة" يتسبب بطرد لاعب من بطولة أمم إفريقيا

المصدر: محمد أبو إسماعيل -دبي

واصلت بطولة كأس الأمم الإفريقية أحداثها الساخنة منذ أن انطلقت ما بين تمرد لاعبين والمطالبة بالمستحقات المالية وإصابات القلب ومؤخراً كان التحرش من جانب اللاعب المصري عمرو وردة، ليظهر في البطولة التي تضم 24 منتخباً ولكن هذه المرة بسبب سؤ السلوك وهو الصفع بالقلم.

وأصدر اتحاد الكرة في مالي، إلى جانب طاقم تدريب منتخب البلاد، قرارا بطرد المهاجم، آداما نياني، من التشكيلة، عقابا له على صفع كابتن الفريق، أبدولاي ديابي.

وذكرت تقارير صحافية نقلها موقع سكاي نيوز، أن نياني الذي يلعب في نادي "شارلروا" البلجيكي، تم طرده لأنه قام بسلوك عنيف وغير لائق، بحق زميله في المنتخب الوطني.

ويعيش منتخب مالي على وقع التوتر، منذ بدء التحضير لدورة كأس أمم إفريقيا المقامة في مصر، واضطر الاتحاد المالي إلى تلبية عدة شروط حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن محاربة الفساد.

وأورد موقع "فوت مالي" الرياضي، أن مشكل الطرد بدأ حين طلب منتخب مالي حلاقا إلى الفندق، وحين وصل، جلس ديابي على الكرسي أولا، وهذا الأمر لم يرق للاعب نياني، فاقم بمهاجمة زميله وصفعه.

وسافر اللاعب البالغ 26 عاما من السويس إلى القاهرة حتى يستقل الطائرة صوب بلاده، بعدما صار ممنوعا من مواصلة المشوار الكروي في الكأس الإفريقية.