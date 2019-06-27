يوسف: منتخب «الفراعنة» قادر على إسعاد المصريين باللقب الإفريقي

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أبدى المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، محمد يوسف، ثقة كبيرة بإمكانات المنتخب المصري، وقدرته على إسعاد الجماهير بمواصلة المشوار حتى التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019، المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وكان المنتخب المصري قد افتتح منافسات البطولة بالفوز على زيمبابوي 1-صفر يوم الجمعة الماضي، وخاض مباراته الثانية بالمجموعة الأولى مساء أمس أمام منتخب الكونغو.

وأضاف يوسف أن «المنتخب المصري قادر على إسعاد المصريين من خلال الفوز باللقب، وأن ضربة البداية بالفوز على زيمبابوي كانت نقطة انطلاق»، موضحاً: «مع توالي المباريات، سيقدم المنتخب أفضل ما لديه، وسيكون على قدر ثقة وتطلعات الجماهير التي ترغب في الفوز بالبطولة».

وعن فريق الأهلي، قال يوسف: «إن الجهاز الفني للفريق يسعى إلى إعادة تأهيل اللاعبين للمرحلة المقبلة، سواء على الجانب البدني أو الفني أو على الجانب النفسي، وذلك خلال المعسكر المقرر في إسبانيا مطلع يوليو المقبل».

وأضاف: «الجهاز الفني يعمل على خلق دوافع وتحديات جديدة بعد فترة شاقة وعمل متواصل، في ظل تلاحم المباريات التي خاضها الأهلي على وجه التحديد».

وتابع: «فترة الإعداد يعول عليها الجهاز الفني بشكل كبير لتكون بداية ونقطة انطلاق جديدة، سواء على المستوى الفني أو البدني، خصوصاً أن الأهلي أمامه مهام وتحديات كثيرة في الفترة المقبلة».