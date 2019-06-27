ثيام: ماني سيتفوق على صلاح في كأس إفريقيا

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد اللاعب السنغالي مامي بابا ثيام، أن منتخب السنغال هو المرشح الأول والأبرز للفوز بلقب كأس أمم إفريقيا، المقامة حالياً في مصر، موضحاً أن «أسود التيرانغا» يضم في صفوفه أفضل مجموعة من اللاعبين في «القارة السمراء»، بينما توقع أن يتفوق السنغالي ساديو مانيه، على زميله في ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح خلال البطولة.

وقال ثيام، الذي انتقل أخيراً، إلى قاسم باشا التركي، بعدما فسخ عقده بالتراضي مع عجمان، لـالإمارات اليوم»: «إنه كان يتمنى الانضمام إلى منتخب السنغال، والمشاركة في البطولة القارية»، موضحاً أن «سبب رحيله عن (البرتقالي) هو رغبته في ارتداء قميص (أسود التيرانغا)».

وتحدث اللاعب السنغالي عن بطولة كأس أمم إفريقيا، وأشار إلى أن منتخبات نيجيريا ومصر والسنغال هي أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، وقال: «أرى أن المنافسة ستكون قوية للغاية، ولا شك أن مصر بصفتها مستضيفة البطولة، إلى جانب امتلاكها خبرة كبيرة، والرقم القياسي للفوز بالكأس، يجعلها من المرشحين للفوز باللقب». وأضاف: «منتخب السنغال هو المرشح الأبرز للفوز باللقب، خصوصاً أنه الفريق وصل إلى درجة جاهزية رائعة، وإذا ظهر اللاعبون بمستواهم المعروف عنهم، سيصلون إلى النهائي ويحققون اللقب».

أما بالنسبة إلى رأيه في المنافسة، بين ثنائي ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو مانيه، قال: «هما يعدان الأبرز في قارة إفريقيا، ولقد حققا أرقاماً رائعة في آخر موسمين، وتنافسا على لقب أفضل لاعب في إفريقيا، كما أنهم فازا بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول».

وعن توقعه إذا التقى المنتخبان السنغالي والمصري خلال البطولة، قال: «أتوقع أن يتفوق منتخب السنغال وساديو مانيه، على منتخب مصر ومحمد صلاح، لأن (أسود التيرانغا) يعدّ حالياً في أفضل حالاته، ويمتلك مجموعة من اللاعبين الذين لديهم خبرة كبيرة باللعب في أبرز الدوريات والأندية الأوروبية».