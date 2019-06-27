تركي آل الشيخ يستقيل من رئاسة الاتحاد العربي

المصدر: الرياض - أ.ف.ب

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، استقالته من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم أمس. وكتب آل الشيخ في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة والنجاح الكبير الذي حققته أتقدم باستقالتي من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم، متمنياً التوفيق للرئيس القادم ولجميع الأندية العربية».

وتولى آل الشيخ رئاسة الاتحاد العربي أواخر عام 2017، وقرر إحياء البطولة العربية للاندية الأبطال، وأطلق نسختها الجديدة بمسمى «كأس زايد». وأحرز النجم الساحلي التونسي اللقب على حساب الهلال السعودي خلال المباراة النهائية التي أقيمت في ضيافة الإمارات وجرت على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين. وأعلن بعدها تركي آل الشيخ إطلاق النسخة الثانية التي ستحمل اسم ملك المغرب محمد السادس.

وأضاف آل الشيخ الذي أعلن نيته الاستقالة منذ شهور أنه تقدم أيضاً باستقالته «من الرئاسة الشرفية لناديي الوحدة والتعاون».

وكان آل الشيخ، المستشار في الديوان الملكي السعودي والرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة، قد اشترى اسم ورخصة نادي الأسيوطي المصري في صيف 2018 وغيّر اسمه إلى بيراميدز، بعد أن كان رئيساً شرفياً للنادي الأهلي المصري.