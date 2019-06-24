نجم تنس عالمي يعرض جوائزه للبيع لسداد ديونه

المصدر: جوني جبور- دبي

عرضت مقتنيات وجوائز وتذكارات شخصية لنجم التنس العالمي السابق، الألماني بوريس بيكر، في مزاد علني على الإنترنت، وذلك بهدف سداد جزئي لديون بيكر، والذي أشهر إفلاسه قبل عامين، وفقا لما جاء في موقع "روسيا اليوم" الناطق باللغة العربية،

واستندت الوكالة الروسية، في تقريرها، إلى إعلان دار المزادات البريطانية العلنية "وايلز هاردي" وعلى موقعها الإلكتروني، بأن عملية البيع في المزاد العلني لمقتنيات وجوائز نجم التنس السابق بيكر، ستبدأ اليوم الاثنين، على أن تنتهي في 11 يوليو المقبل.

وتضمنت المقتنيات التي سيتم عرضها للبيع في المزاد العلني، جوائز وتذكارات الألماني بيكر، تشمل 82 قطعة، من ضمنها ميداليات وكؤوس ومضارب وساعات وصور فوتوغرافية.

ويذكر أن بيكر الذي سبق له اعتلاء التصنيف العالمي، ولا يزال يحتفظ بسجله التاريخي كأصغر لاعب توج بلقب بطولة ويمبلدون الشهيرة، وهو في سن الـ 17، قد تعرض لملاحقة من سلطات المملكة المتحدة بسبب تراكم الديون عليه، قبل أن يشهر إفلاسه في العام 2017.

كما سبق لبيكر، أن تعرض لملاحقات قضائية في إسبانيا على خلفية ديون لم تسدد، بجانب الحكم عليه من قبل القضاء الألماني بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ وغرامة بقيمة 500 ألف يورو بسبب التهرب من تسديد ضرائب عن مبلغ 1.7 مليون يورو في 2002.

ويعد بيكر، أحد أساطير التنس الألماني، بعد أن توج خلال مسيرته بستة ألقاب في البطولات الأربعة الكبرى، منها ثلاثة ألقاب في ويمبلدون، كما حصد خلال مسيرته 49 لقب بطولة، عادت عليه بجني جوائز مالية تخطت 20 مليون يورو.