ساسي: شكراً جماهير الزمالك

المصدر: تونس - د.ب.أ

قال لاعب منتخب تونس لكرة القدم فرجاني ساسي، إن اللعب في نهائيات كأس أمم إفريقيا في مصر بمثابة اللعب في «بيته»، مشيداً بالدعم الكبير الذي لقيه من جماهير فريقه الزمالك المصري في مدينة السويس.

ويستعد المنتخب التونسي لمواجهة منتخب أنغولا اليوم، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة بالبطولة.

وأوضح اللاعب في تصريحه لموقع الاتحاد التونسي لكرة القدم، أن عدداً كبيراً من الجماهير التونسية القادمة من تونس وأفراد الجالية الموجودة في مصر ستشجع المنتخب.

وأكد ساسي أيضاً: «أن الجمهور المصري، وجمهور نادي الزمالك، سيكونان حاضرين بقوة في مباريات المنتخب، وهذا ليس مجرد كلام، فالأرقام والإحصاءات تشير إلى ذلك».

وتابع ساسي: «سنخوض المباراة الأولى في ملعب بكامل طاقة استيعابه تقريباً. هذا أمر جيد بالنسبة لنا. نشعر بأننا في تونس». وأضاف اللاعب: «أشكر الجماهير المصرية، وجمهور نادي الزمالك. كنت أتوقع الدعم، لكن لم أكن أتصور هذه الروعة، وهذا الاهتمام الكبير بلاعب في صفوف المنتخب. لاحظت قمصان المنتخب المصري تحمل اسم فرجاني ساسي، وأعلام الزمالك وتونس، هذا الأمر أسعدني كثيراً».