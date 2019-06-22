إليسا: قلبي على أرض الملعب بمصر

المصدر: جوني جبور-دبي

حرصت نجمة الغناء اللبنانية الشهيرة، إليسا، وعبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتير" على تحفيز الجمهور العربي، لمساندة لاعب منتخب مصر، ونجم ليفربول محمد صلاح، في مشواره مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حالياً في نسختها الـ 32 وتستضيفها مصر حتى 17 يوليو المقبل.

وكتبت إليسا عبر حسابها في تويتر "شجع مصر، وكلنا نشجعها لعيون محمد صلاح وكل الجدعان، وقلبي على أرض الملعب مع كل المحبين الذين ينتظرون الاحتفال بالأبطال".

ودشن المنتخب المصري بقيادة نجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، مشواره في العرس الأفريقي بالصورة المثلى، بعد أن نجح الفراعنة وأمام 74 ألف مشجع من مناصريهم، في الفوز على زيمبابوي بنتيجة هدف دون رد، وذلك في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي.

وينافس المنتخب المصري في المجموعة الأولى التي تضم بجواره كل من منتخبات أوغندا، والكونغو الديمقراطية، وزيمبابوي، ويتطلع المصريين إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور في إضافة إنجازٍ جديد على صعيد ألقاب البطولة القارية، وحصد لقبهم الثامن، عقب القاب (1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010).

وتعد النسخة الحالية الأولى تاريخياً التي تحظى بمشاركة 24 منتخباً، بجانب التواجد الكثيف لنجوم الدوريات الأوروبية، أمثال الفرعون المصري وافضل هداف في الدوري الإنجليزي محمد صلاح، وزميله في الفريق الإنجليزي ساديو ماني الذي يقود المنتخب السنغالي، والجزائري رياض محرز القادم من لقب بطل الدوري الإنجليزي مع فريق مانشستر سيتي، والعديد من النجوم الآخرين.