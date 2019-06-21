مشاركة الجزائر في كأس إفريقيا قانونية بقرار الـ«كاس»

المصدر: حميد نعمان - دبي

أقرت محكمة التحكيم الرياضية الدولية الـ«كاس» ومقرها سويسرا، قانونية مشاركة المنتخب الجزائري في النسخة 32 من كأس أمم إفريقيا بعد أن رفضت استئنافا تقدم به الاتحاد الغامبي لكرة القدم، ضد الاتحاد الافريقي حول عدم إلغاء نتائج توغو في التصفيات، الأمر الذي لو قبل لكان يعني مشاركة غامبيا بدلا عن الجزائر في النهائيات الافريقية.

وأكدت وسائل إعلام في الجزائر خبر رفض «كاس» للاستئناف الغامبي، لتؤيد المحكمة القرار الذي سبق واتخذته لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الافريقي في يناير الماضي، بعد رفضه طلب غامبيا بإلغاء نتائج توغو بسبب الادعاء بمشاركة لاعب توغو جيمس أولفادي بشكل غير قانوني كونه مواطن نيجيري.

وكانت غامبيا تأمل في إلغاء نتائج توغو في المجموعة الرابعة خلال التصفيات، وبالتالي خصم ست نقاط حصدتها الجزائر بعد الفوز على توغو ذهابا وإيابا لتتأهل كأول للمجموعة بـ11 نقطة، وبنين وصيفا بـ10 نقاط.