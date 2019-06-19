منتخب أوغندا يختتم معسكر أبوظبي استعداداً لكأس إفريقيا

المصدر: إبراهيم الديب – أبوظبي

وصلت بعثة منتخب أوغندا لكرة القدم إلى مطار القاهرة، أمس، قادمة من الإمارات للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، التي تنطلق بعد غدٍ الجمعة، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

وكان منتخب أوغندا قد أنهى معسكره التدريبي في العاصمة أبوظبي، بالفوز على كوت ديفوار بهدف دون رد، في ختام تحضيراته للبطولة، ووصلت البعثة إلى القاهرة برئاسة وزيرة الرياضة، فلورانس ناكيوالا، ورئيس اتحاد الكرة، موزيس ماجوجو.

وتلعب أوغندا في المجموعة الأولى مع مصر والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي، وتستهل مشوارها أمام الكونغو يوم السبت المقبل على استاد القاهرة.

وضم الفرنسى سيباستيان ديسابر، المدير الفنى للمنتخب الأوغندي، 23 لاعباً للبطولة هم: في حراسة المرمى دينيس أونيانجو (صن داونز الجنوب إفريقي)، وجمال سالم (الهلال السوداني)، وروبرت أودونجكارا (أداما سيتي الإثيوبي).

وفي خط الدفاع بيفيس موجابي (يوفيل تاون الإنجليزي)، ونيكولاس وادادا (عزام التنزاني)، وأواني تيموثي (كمبالا سيتي الأوغندي)، وحسن واسوا (بلا ناد)، ورونالد موكيبي (أوسترساند السويدي)، ومرشد دجوكو (سيمبا التنزاني)، وجودفري والسومبي (بلا ناد)، ومويلمي إيزاك (فيكتوريا زيزكوف التشيكي)، وجوسيب أوتشايا (مازيمبي الكونغولي).

وفي خط الوسط تاديو لوانجا (فايبرز الأوغندي)، وخالد أوتشو (تشيرتش هيل براثرز الهندي)، وأبدول لومالا (سيريانسكا السويدي)، ومايكل أزيرا (مونتريال الكندي)، وفاروق ميا (جوريكا الكرواتي)، وكيزيتو لواجا (شاختار الكازاخستاني)، وكاتريجا آلان (ماريتزبرج الجنوب إفريقي)، وإيمانويل أوكوي (سيمبا التنزاني).

وفي خط الهجوم باتريك كادو (كمبالا سيتي الأوغندي)، وآلان كيامبادي (كمبالا سيتي الأوغندي)، وديريك نسيبامبي (سموحة المصري).