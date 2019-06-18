شقيق شفاينشتايغر ينضم إلى الجهاز الفني لهامبورغ

المصدر: هامبورغ - د.ب.أ

كشفت تقارير صحافية ألمانية أمس، أن نادي هامبورغ لكرة القدم الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الألماني «بوندسليغا» ضم توبياس شفاينشتايغر، الشقيق الأكبر للاعب الألماني الدولي السابق باستيان شفاينشتايغر، إلى الجهاز الفني للفريق.

وقالت صحيفة «بيلد» الألمانية إن توبياس يمكنه بدء مهام منصبه الجديد الخميس المقبل ليكون المعاون الثاني للمدرب الجديد لهامبورغ، ديتير هيكينغ.

وكان توبياس (37 عاماً) مهاجماً لنادي لوبيك الألماني وعمل أخيراً مع نادي باسشينغ الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية النمساوي، وهو يعتبر الفريق الرديف لوصيف الدوري النمساوي الممتاز لاسك لينز.

وبدأ شقيق شفاينشتايغر مسيرته كمدرب في نادي بايرن ميونخ، حيث تولى منصب المدرب المساعد لفريق النادي تحت 17 عاماً.

ويمتد تعاقد توبياس مع باسشينغ حتى عام 2023، ولكن بسبب التغييرات التي أجراها النادي في جهازه الفني أخيراً، أصبح بمقدور المدرب الألماني الانتقال إلى نادٍ آخر.