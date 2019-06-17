يوفنتوس يعلن ساري مدرباً جديداً

المصدر: ميلانو - أ.ف.ب

أعلن يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، تعيين ماوريتسيو ساري مدرباً له بعقد لثلاثة أعوام، بعد موسم واحد أمضاه مع تشلسي الإنجليزي قاده خلاله الى لقب مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وأكد نادي السيدة العجوز المتوج بطلاً لإيطاليا في المواسم الثمانية المنصرمة، أن ساري (60 عاماً) المدرب السابق لنابولي، سيعود الى بلاده من بوابة نادي تورينو، حيث سيخلف ماسيمليانو أليغري الذي أعلن عن رحيله عن النادي بنهاية الموسم المنصرم، بعدما قاده الى لقب الدوري الإيطالي خمس مرات توالياً.

وأورد يوفنتوس في بيان: «الآن، عاد ماوريتسيو ساري الى إيطاليا، حيث درب معظم مسيرته. ومن اليوم، سيتولى مهامه في يوفنتوس بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2022». وأضاف «الآن تبدأ المغامرة في تورينو: أهلاً بك في يوفنتوس!».

وفي توقيت متزامن تقريباً، أكد تشلسي رحيل المدرب الذي تولى مهامه معه صيف 2018 خلفاً لمواطنه أنطونيو كونتي، وقاده الى اللقب القاري وإنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثالث.

وأشار النادي اللندني المملوك من الثري الروسي رومان أبراموفيتش الى أنه توصل والنادي الإيطالي الى «اتفاق بشأن إنهاء مبكر لعقد ماوريتسيو ساري مع تشلسي الذي يتبقى منه عامان، بناءً على طلبه».

وتابع «ماوريتسيو يغادر تشلسي مع شكر كبير منا جميعاً على العمل الذي قام به مع مساعديه خلال الموسم الذي أمضاه كمدرب، وعلى الفوز بلقب يوروبا ليغ، وقيادتنا لنهائي مسابقة أخرى (كأس الرابطة الإنجليزية، حيث خسر أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح)، والمركز الثالث في الدوري الممتاز».

وأضاف «نهنئه أيضاً على تولي دور من أكبر ما يكون في الدوري الإيطالي».