تعرف إلى ترتيب محمد صلاح بين أغنى رياضيي العالم 2019

المصدر: لوس أنجلوس – أ.ف.ب

سمّت مجلة "فوربس" الأميركية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة بطل الدوري الإسباني في كرة القدم، الرياضي الأعلى دخلا في العالم لسنة 2019 بعدما جمع 127 مليون دولار، بحسب التصنيف السنوي الذي نشرته اليوم. لكن في المقابل نجم الكرة المصرية، وهداف ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح حل في المرتبة 98.

وأشارت المجلة الأميركية الى أن ميسي، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، حقق بين يونيو 2018 ويونيو 2019 مداخيل بلغت 92 مليون دولار كراتب سنوي من نادي برشلونة، بالإضافة إلى 35 مليون يورو من شركات الرعاية وعقود التسويق.

وهي المرة الأولى التي يتصدر فيها قائد المنتخب الأرجنتيني هذه اللائحة، وقد تقدم على نجمين آخرين في كرة القدم هما البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي (109 ملايين دولار) والبرازيلي نيمار لاعب باريس سان جرمان الفرنسي (105 ملايين). وهي المرة الأولى منذ استحداث هذا التصنيف عام 1990، تحتكر كرة القدم المراكز الثلاثة الأولى. وبحسب الموقع الالكتروني للمجلة، فميسي هو ثامن شخصية رياضية فقط تتصدر التصنيف، وثاني لاعب كرة قدم يحل في المركز الأول، بعد كريستيانو رونالدو.

وحل نجم الملاكمة المكسيكي سول "كانيلو" ألفاريز رابعا مع 94 مليون دولار، والمصنف ثالثا عالميا بين محترفي كرة المضرب السويسري روجيه فيدرر خامسا 93,4 مليون). في المقابل تساوى محمد صلاح في المركز 98 مع لاعب كرة السلة الإسباني مارك غاسول، بإيرادات وصلت الى 25,1 مليون دولار.