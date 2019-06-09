تونس تهزم العراق ودياً

المصدر: تونس - أ.ف.ب

فاز منتخب تونس لكرة القدم على نظيره العراقي 2/‏صفر، أول من أمس، في مباراة ودية دولية أٌقيمت على الملعب الأولمبي برادس. وتقدم المنتخب التونسي عن طريق وهبي الخزري في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف بسام الصرارفي الهدف الثاني في الدقيقة 29.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات المنتخب التونسي لكأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها في مصر الشهر الجاري. ويخوض المنتخب التونسي مباراتين وديتين قبل البطولة، حيث سيواجه المنتخب التونسي كلاً من كرواتيا وبوروندي. ويلعب المنتخب التونسي في المجموعة الخامسة بكأس أمم إفريقيا إلى جانب كل من أنغولا ومالي وموريتانيا.